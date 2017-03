O médio Gevorg Ghazaryan é dos 24 convocados pelo selecionador arménio, Artur Petrosyan, para o jogo frente ao Cazaquistão, no dia 26 de março, de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, anunciou esta sexta-feira a federação arménia de futebol.Ghazaryan é um dos 18 jogadores chamados que atuam no estrangeiro.

Após quatro jogos, a Arménia ocupa o 5.º e penúltimo lugar do Grupo E de qualificação europeia, com 3 pontos, enquanto o Cazaquistão segue no último posto, com 2. O agrupamento é liderado pela Polónia, com 10.

Autor: Lusa