Prejudicados



Para trás ficou o dérbi com o Nacional, que se saldou por um nulo. Ghazaryan acha que o Marítimo merecia mais. "Não saímos contentes, como é lógico. O dérbi é sempre um jogo duro e diferente, mas toda a gente viu que fomos prejudicados", assinalou o arménio, destacando o ambiente do Caldeirão. "Os adeptos foram fantásticos e temos de agradecer o apoio constante no jogo", frisou.



O internacional arménio Ghazaryan é um dos jogadores mais utilizados por Daniel Ramos e não tem dúvidas que está a fazer a sua melhor época desde que chegou ao Marítimo, em 2015. "No ano passado sofri uma lesão grave e fui forçado a falhar muitos jogos. Agora estou melhor, tenho sido regularmente utilizado e sem dúvida que está a ser a minha melhor temporada", salientou o médio-ofensivo, utilizado sobretudo nas alas. "Faço qualquer posição no ataque, seja no meio ou nos flancos, para ajudar a equipa", notou.A subida de produção deve-se também ao seu atual técnico. "Daniel Ramos conversa muito com os jogadores e, como fala bem inglês, torna-se mais fácil passar-me as suas ideias. Paulo César Gusmão não falava e isso complicou-me a vida. Além disso, gosto da forma como ele trabalha e motiva os jogadores", acrescentou o jogador, de 28 anos.

Autor: Gonçalo Vasconcelos