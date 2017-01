Depois de Zainadine e Seidi, o Marítimo reforça-se com mais um jogador africano: Gildo Vilanculos, extremo moçambicano de 21 anos, chegou esta terça-feira ao Funchal e assinou contrato válido por quatro temporadas e meia, por empréstimo do Liga Desportiva de Maputo."Estou cá para trabalhar e ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos. Vou precisar de um período de adaptação, mas quando metemos o trabalho em primeiro lugar e mostramos vontade, as coisas aparecem", salientou Gildo, que confessou ter visto pela televisão os últimos jogos do Marítimo. "É um grande clube e com uma grande história", observou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos