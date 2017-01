Continuar a ler

Gottardi saiu lesionado aos 87 minutos na partida da Tala da Liga com o Sporting Braga, numa altura em que o técnico Daniel Ramos já havia realizado as três substituições, o que obrigou o defesa Maurício a alinhar como guarda-redes até ao final do jogo.



O conjunto arsenalista viria a marcar já aos 90'+4 minutos, por intermédio de Velázquez, e garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Liga, deixando os insulares pelo caminho.



Com Gottardi de fora dos relvados por vários meses, ganha força forte a hipótese de o Marítimo procurar um guarda-redes em janeiro, para se juntar a Charles e Wellington. Gottardi saiu lesionado aos 87 minutos na partida da Tala da Liga com o Sporting Braga, numa altura em que o técnico Daniel Ramos já havia realizado as três substituições, o que obrigou o defesa Maurício a alinhar como guarda-redes até ao final do jogo.O conjunto arsenalista viria a marcar já aos 90'+4 minutos, por intermédio de Velázquez, e garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Liga, deixando os insulares pelo caminho.Com Gottardi de fora dos relvados por vários meses, ganha força forte a hipótese de o Marítimo procurar um guarda-redes em janeiro, para se juntar a Charles e Wellington.

O guarda-redes Gottardi vai ter uma paragem prolongada após ter sofrido uma rotura no tendão de Aquiles no jogo de quarta-feira com o Sporting Braga, anunciou esta quinta-feira o Marítimo.O pior cenário possível para o guardião brasileiro foi confirmado após o exame clínico realizado hoje e, na mesma nota na página oficial, o clube anuncia que haverá uma reunião do corpo clínico do Marítimo na sexta-feira, depois da qual será "publicada mais informação".

Autor: Lusa