Gottardi, que saiu lesionado no jogo com o Sporting de Braga, para a Taça da Liga, a 11 de janeiro, terá alta esta terça-feira.Os jogadores do Marítimo não se esqueceram do guardião brasileiro e após o triunfo ao Paços de Ferreira, por 3-1, no domingo, recordaram o colega de equipa , com o médio Erdem Sen a vestir a 'camisola 32' de Gottardi.