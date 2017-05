O Marítimo joga em Paços de Ferreira a possibilidade de fechar a época da melhor forma, garantido a qualificação para a Liga Europa. Os insulares só dependem de si e tal situação deixa Carlos Pereira mais otimista para um desfecho em festa.

"Estou muito confiante e dependemos só de nós. Temos de fazer o trabalho de casa e acho que atletas e equipa técnica o estão a fazer, de forma a atingir esse objetivo, que seria a cereja no topo do bolo", afirmou o presidente, revelando ainda que "as coisas estão mais ou menos preparadas para a próxima época. "Claro que não é indiferente ir ou não ir à Europa. É importante ir e estamos focados no próximo jogo, para não morrer na praia", reiterou.

Ontem, o plantel dos madeirenses treinou-se à porta fechada nos Barreiros.

Autor: João Manuel Fernandes