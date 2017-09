Continuar a ler

"Foi, aliás, que se saiba, pela primeira vez na História do futebol português que dois jogadores foram expulsos por dirigirem palavras entre si, sem sequer se tocarem... Entendeu o árbitro Fábio Veríssimo que tal ação, mais que comum em qualquer, repete-se, qualquer jogo de futebol, era merecedora de pena máxima. Vá lá saber-se porquê?", reagiu o clube madeirense no seu sítio oficial na Internet.



No entanto, o castigo acabou por não ser igual para os dois defesas pois apesar de Zainadine ter sido punido com dois jogos de suspensão, Jubal foi castigado por um, algo que não passou despercebido aos insulares.



"Mas a entrada de Zainadine na História do Futebol Português, quiçá mundial, não se fica por aqui. Enquanto Jubal foi penalizado com um jogo de suspensão, Zainadine 'apanhou' dois. Sem comentários, obviamente", acrescentou.



O Marítimo reagiu esta terça-feira com ironia ao castigo de dois jogos aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao jogador Zainadine, dizendo que o defesa entrou "na história do futebol português".O lance polémico aconteceu no minuto 63 da partida Vitória de Guimarães-Marítimo (2-1), quando Zainadine e o defesa dos vimaranenses Jubal trocaram palavras e, após os dois jogadores terem sido separados por colegas de equipa, viram o cartão vermelho do árbitro Fábio Veríssimo.

Autor: Lusa