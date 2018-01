Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Diney, Zainadine, Dráusio, Rúben Ferreira e Luís Martins;



Médios: Fábio Pacheco, Gamboa, Fabrício, Erdem Sen, Jean Cléber e Filipe Oliveira;



Avançados: Joel Tadjo, Everton, Ibson e Ricardo Valente. Charles e Amir;Bebeto, Diney, Zainadine, Dráusio, Rúben Ferreira e Luís Martins;Fábio Pacheco, Gamboa, Fabrício, Erdem Sen, Jean Cléber e Filipe Oliveira;Joel Tadjo, Everton, Ibson e Ricardo Valente.

Daniel Ramos convocou pela primeira vez os reforços Joel Tadjo e Rúben Ferreira, tendo em vista o jogo de quarta-feira com o Boavista. De notar ainda o regresso de Erdem Sen às opções.Em contrapartida, saíram da lista por opção Rodrigo Pinho, Nanú e Ghazaryan - este abandonou o treino desta terça-feira mais cedo e consta do boletim clínico do clube, com uma lesão muscular na coxa direita. De baixa continua ainda Edgar Costa.

Autor: Gonçalo Vasconcelos