E se de repente todos os jogadores de uma equipa deixarem crescer o bigode? Não foi isso que aconteceu com o Marítimo, mas os atletas deixaram-se mostrar de bigode, cada um com o seu estilo, na conta de Facebook do clube da Madeira associando-se, assim, à causa ‘Movember’. Uma campanha que acontece exatamente durante o mês de novembro e que pretende consciencializar a população para os tipos de cancro mais comuns entre os homens, como o da próstata, e promover uma vida saudável com idas regulares ao médico.