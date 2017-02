Continuar a ler

"Jogámos os 90 minutos concentrados, o que nos faltou em outros jogos. Na primeira parte, o Nacional foi um pouco melhor, na segunda houve mais Marítimo. Por isso, o empate é justo. Fico satisfeito, mas ficava mais se ganhássemos", acrescentou Jokanovic, antes de sublinhar: "Falta-nos uma vitória para que os jogadores tenham mais confiança. Não é fácil para a equipa estar no lugar que está. Todos os erros pagam-se caro e, nos últimos dez minutos, faltou-nos calma para que o Marítimo não caísse para cima de nós.""Posso pedir aos jogadores atitude e garra, mas não posso pedir para ganhar jogos, porque é difícil e, no futebol, não há resultados certos", concluiu o técnico do Nacional.