O extremo argentino, de 24 anos, que pode jogar em ambos os flancos, chega do Vélez Sarsfield, clube em que jogou toda a sua carreira, e já viu a sua nova equipa no Bessa, jogo em que o Marítimo perdeu por 2-1 com o Boavista."Tem uma boa equipa e a ideia é a de me adaptar rápido para estar em condições para o técnico decidir depois. É uma segunda oportunidade e espero deixar uma boa expectativa no Marítimo, que é um grande clube", referiu.Jorge Correa assinou até junho de 2021 e foi o terceiro jogador contratado pela formação de Daniel Ramos na reabertura do mercado de janeiro, depois do avançado Joel Tadjo e do defesa Rúben Ferreira.