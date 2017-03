Continuar a ler

Já o defesa Zainadine representa Moçambique em dois jogos também de preparação: no dia 25, com a Líbia, e no dia 28, com o Lesotho.



(Atualizada às 21h28) Já o defesa Zainadine representa Moçambique em dois jogos também de preparação: no dia 25, com a Líbia, e no dia 28, com o Lesotho.(Atualizada às 21h28)

Depois do arménio Ghazaryan, outros dois jogadores do Marítimo foram convocados pelos respetivos selecionadores para representarem os seus países: Keita e Zainadine. Ambos viajam depois do jogo de domingo, com o Arouca, no Estádio dos Barreiros.O avançado Keita vai representar a seleção da Guiné Conacri em dois jogos de carácter particular: no próximo dia 24, com o Gabão, em Le Havre (França); e no dia 26, com os Camarões, em Bruxelas (Bélgica).

Autor: Gonçalo Vasconcelos