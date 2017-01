Luan é o mais recente reforço de inverno para o Marítimo. Aos 21 anos, o avançado deixa o Grémio rumo à sua primeira experiência europeia, numa altura em que os insulares já sabem que não contam com Dyego Sousa na próxima temporada. O internacional sub-20 brasileiro já assinou contrato com os insulares e transfere-se a título definitivo.Como cartão de visita, Luan apresenta 25 golos pela equipa sub-20 do Grémio durante o ano passado, mas agora prepara-se para dar o salto para o próximo nível. Refira-se que, no Brasil, o jovem já havia representado a equipa principal da Portuguesa.No Marítimo, o internacional sub-20 pelos canarinhos junta-se a Dyego Sousa - que ainda aguarda a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto -, Amido Baldé, Djoussé e Adul Seidi como pontas-de-lança às ordens de Daniel Ramos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto