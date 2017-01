O Marítimo garantiu o concurso do avançado brasileiro Luan, de 21 anos, que jogava no Grémio de Porto Alegre. O jogador chegou esta manhã ao Funchal e assinou contrato por 3 épocas e meia, ou seja até 2021."Tinha outras propostas, mas preferi um clube grande em Portugal como o Marítimo. Todos os jogadores brasileiros sonham em chegar à Europa e espero agarrar esta oportunidade. Sou um avançado, que joga fixo na área", comentou Luan Viana Patrocínio, de 1,86 metros, que no último ano marcou 25 golos pelos sub-20 do Grémio.

Autor: Gonçalo Vasconcelos