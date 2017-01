O avançado Luan, de 21 anos, oriundo do Grémio de Porto Alegre, recebeu ‘guia de marcha’ e já voltou ao Brasil. Este atacante foi apresentado na segunda-feira pelos responsáveis do Marítimo, tendo feito o primeiro treino no dia seguinte, em Machico, durante a manhã. Saiu queixoso, com um entorse no tornozelo direito.

Exames médicos posteriores detetaram um problema físico de grau 1, o que implicaria uma paragem de quase dois meses. Esse diagnóstico levou o presidente, Carlos Pereira, a reunir-se com os empresários do brasileiro, argumentando que as condições acordadas não faziam sentido nestas circunstâncias. Refira-se que além do valor mensal a pagar o contrato seria válido até 2021, com os madeirenses a ficarem com 50 por cento dos direitos económicos numa futura transferência.

Versão distinta O Grémio e os empresários do jogador desmentem qualquer lesão, afirmando que não houve acordo financeiro. Certo é que Luan jogou a 14 de dezembro pela equipa de sub-20 frente ao São Paulo e saiu lesionado com alguma gravidade, com uma entorse. Daí que, logo no arranque dos trabalhos com Daniel Ramos, se tenha queixado, facto que levantou suspeitas. Além de um guarda-redes e um extremo, é natural que Carlos Pereira volte ao mercado para tentar contratar um avançado.

Autor: João Manuel Fernandes