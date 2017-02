Continuar a ler

Assim, e num embate com um adversário direto na luta por uma classificação europeia, Luís Castro garantiu um Rio Ave "que vai a jogo com a ideia de vencer", mesmo reconhecendo "a qualidade do Marítimo". "É uma equipa muito difícil de bater e até o líder do campeonato (o Benfica) perdeu na Madeira. É um adversário forte, que está sempre muito equilibrado defensivamente e que produz ataques muito bem delineados, sendo muito acutilante no último terço", analisou.Luís Castro abordou ainda o estado anímico da sua equipa, depois da derrota da última jornada, frente ao Feirense (2-1), numa partida que ficou marcada pela polémica em torno da suspensão das apostas desportivas."Isso não marcou a semana de trabalho, mas no dia do jogo não nos deixou indiferentes. A situação foi ultrapassada e nunca abordei o assunto com a equipa. No dia seguinte já não estava na nossa cabeça. Focamo-nos muito neste jogo com o Marítimo", garantiu.O treinador falou, também, do facto de o Rio Ave completar neste desafio a terceira semana consecutiva a jogar no fecho da jornada, já depois de todos os adversários terem alinhado, confessando que não é uma situação que agrade."Enquanto treinador, prefiro jogar primeiro na abertura da jornada, porque jogar no final põe uma carga extra na equipa. Gosto que a equipa se deixe pressionar pela forma como tem que jogar e não pelo resultado que tem que obter", confessou.O Rio Ave, que ocupa, à condição, o 10.º lugar da classificação, com 27 pontos, recebe segunda-feira o Marítimo, 6.º, com 31, numa partida agendada para as 20H, que terá arbitragem de Luís Ferreira (Porto).