Após três derrotas nos quatro jogos anteriores - pelo meio venceu (1-0) o Sp. Braga -, o Rio Ave não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Marítimo na partida de encerramento da 21.ª jornada da Liga NOS. Ainda assim, Luís Castro não tem nada a apontar aos seus jogadores, que tudo fizeram para vencer os madeirenses."No lançamento deste jogo dissemos que queríamos ganhar e mostrámos isso dentro de campo. Tentámos com todas as forças vencer e, sobretudo na segunda parte, fomos mais dominadores e mostrámos que tínhamos argumentos para ganhar. Ao contrário de outros jogos, conseguimos um bom volume de oportunidades, perante um adversário organizado, mas que não teve o nosso caudal ofensivo. A justiça do resultado está sempre no resultado final, e o que posso dizer é que o que tínhamos de fazer, fizemo-lo bem", começou por sublinhar o técnico dos vila-condenses.Luís Castro frisou ainda a ambição de fazer melhor. "Claro que ficámos a dever à eficácia, mas ficámos a poucos centímetros de conseguir marcar, e isso deixa-nos desgastados pelo resultado, mas a provar que somos uma das boas equipas do campeonato e que queremos ainda muito desta prova", referiu, antes de salientar a reação da equipa: "Ao ajustarmos na segunda parte conseguimos mais oportunidades e criámos dificuldades ao Marítimo. Fica o amargo do resultado, mas um jogo bem jogado, que nos deve dar motivação."

Autor: Lusa