Guarda-redes: Amir e Broetto.



Defesas: Bebeto, Zainadine, Dráusio, Diney, Fábio China e Luís Martins;



Médios: Fábio Pacheco, Filipe Oliveira, Jean Cléber, Erdem Sen e Gamboa;



Avançados: Ibson, Edgar Costa, Everton, Ricardo Valente e Rodrigo Pinho. Amir e Broetto.Bebeto, Zainadine, Dráusio, Diney, Fábio China e Luís Martins;Fábio Pacheco, Filipe Oliveira, Jean Cléber, Erdem Sen e Gamboa;Ibson, Edgar Costa, Everton, Ricardo Valente e Rodrigo Pinho.

Dois meses e meio depois do último jogo (lesionou-se a 1 de Setembro com o Estoril, para a Taça CTT), Luís Martins está de regresso aos convocados do Marítimo. Esta a nota principal das escolhas do técnico Daniel Ramos, para o jogo de domingo com a AD Oliveirense, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.O treinador dos madeirenses deixou de fora o guarda-redes Charles, chamando Rafael Broetto, que vai ser o suplente de Amir, eleito para número 1 neste fim-de-semana. O sueco Lundberg foi igualmente preterido.

Autor: Gonçalo Vasconcelos