"Eu penso que, no início da época, havia uma certa desconfiança, porque havia muitos jogadores novos, mas nós tínhamos noção de que a equipa estava bem formada. Tínhamos bons jogadores e era uma questão de tempo até estarmos todos bem entrosados e todos terem a ideia do 'mister' bem presente", vincou.Numa sessão de autógrafos, que marcou a abertura do arraial de São Martinho no Estádio do Marítimo, ao lado dos colegas de equipa Rodrigo Pinho, Edgar Costa, Erdem Sen, Fábio Pacheco e Fábio China, Luís Martins falou da vontade em voltar a jogar.Após ter sido totalista nos primeiros sete jogos da temporada, o defesa português lesionou-se em 01 de setembro, na vitória por 1-0 diante do Estoril-Praia, para a Taça da Liga, e está há mais de dois meses parado.Luís Martins começou a treinar-se sem limitações na semana passada e ambiciona ganhar a melhor forma possível para voltar ao 'onze' de Daniel Ramos."Sinto-me bem. Já estou a treinar-me há uma semana e meia. Só espero recuperar o máximo, estar bem fisicamente, para poder ajudar e voltar às opções do treinador", garantiu.Na sua posição, o madeirense Fábio China tem estado em bom nível, o que complica a tarefa ao antigo jogador do Benfica, que disse não estar preocupado."A equipa tem muita concorrência em todos os setores. Quando as coisas estão bem, os jogadores valorizam-se, querem aparecer e jogar. Encaro isso de uma forma natural. Em todos os clubes, tive sempre concorrência. Estou tranquilo", respondeu.