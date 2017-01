Continuar a ler

Luís Martins foi formado nas escolas do Benfica, tendo representado a equipa principal das 'águias' em 2011/2012, antes de rumar ao Gil Vicente, no qual esteve duas temporadas.



O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, conta agora com uma alternativa a Fábio China, que tem estado afastado dos relvados com uma lesão prolongada. Deyvison e Coronas têm sido adaptados à posição.

O Marítimo, da Liga NOS, anunciou esta segunda-feira a contratação do defesa Luís Martins através da sua página na rede social Twitter.O lateral-esquerdo de 24 anos regressa ao país natal depois de ter jogado em Espanha, mais concretamente no Granada e no Osasuna.

Autor: Lusa