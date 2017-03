Daniel Ramos considera que há muita gente a "querer mal" ao Marítimo, face à quantidade de adversários na corrida europeia. Mas mantém a firmeza no discurso, conservando a ambição de lutar pelo melhor possível."Passo a passo estamos a fazer o nosso trajeto e, à medida que as jornadas passam, temos indicadores das equipas que são a maior ameaça. Estamos numa posição muito ingrata, no sentido de que temos pelo menos quatro equipas a ambicionar roubar-nos o 6º lugar e mais duas acima, V. Guimarães e Sp. Braga, que desejam que não nos aproximemos. Muita gente a querer mal ao Marítimo, mas temos de ser nós a superar estas finais", salientou, acrescentando: "O nosso desejo é que consigamos terminar muito bem e isso proporcionar-nos a melhor classificação possível. Se for sexto será excecional, o quinto acho muito difícil, mas vamos dar o máximo."A equipa reagiu bem à derrota no Bessa e está preparada para um Arouca difícil. "Acredito num adversário melhor com Nuno Coelho, e ferido. O Arouca chegou na sexta-feira à Madeira, está a levar o jogo muito a sério e tem um plantel quase idêntico ao do ano passado, mas temos as nossas armas", concluiu, confiante.

Autor: Gonçalo Vasconcelos