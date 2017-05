Continuar a ler

O antigo dirigente recordou o "momento significativo", que não consegue referir "sem emoção", uma das razões pela qual não voltou ao Marítimo depois de o deixar, por serem ocasiões "inesquecíveis e irrepetíveis".Miguel Mendonça aproveitou também para elogiar o trabalho do atual presidente, Carlos Pereira, que está a levar o Marítimo "no bom caminho", uma equipa que está "estabelecida e consolidada" na Liga principal.Carlos Pereira retribuiu com um agradecimento pela gestão feita no Marítimo, um trabalho que quis dar continuidade, prometendo fazer uma homenagem a todos os que fizeram parte dessa equipa em 1977 na gala do clube, que se realiza no dia 21 de maio."Uma instituição que já tem 107 anos, tem forçosamente de perdurar no tempo, que vai dar razão ao que dizemos há muito: o Marítimo é um grande de Portugal, é o quinto clube com mais permanência [na I Divisão]", disse, depois, aos jornalistas.A comemoração foi feita com a apresentação de um quadro, com imagens desse dia e com o trajeto completo do Marítimo nessa temporada.