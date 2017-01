Continuar a ler

Agora, claro, a bola está do lado de Mamadou, que assinou um contrato com o Marítimo válido para as próximas cinco temporadas. "Trata-se de um jovem cheio de energia e força de vontade e tenho a certeza de que vai triunfar", começou por dizer o treinador, de 43 anos, analisando, depois, os atributos de Mamadou dentro de campo. "Trata-se daqueles médios que todos os treinadores gostam de ter. Alto, possante, que sabe jogar à bola e muito bom no posicionamento. Tenho a certeza que, se lhe derem oportunidades, vai explodir no futebol português", garantiu Andrade.Agora, claro, a bola está do lado de Mamadou, que assinou um contrato com o Marítimo válido para as próximas cinco temporadas.

O médio de 22 anos Mamadou Traoré é o mais recente reforço do Marítimo. O jovem natural do Mali chega à Madeira depois de se ter destacado no Alta de Lisboa, clube da AF Lisboa que representou nos últimos seis meses.Andrade, ex-jogador de Benfica e Sporting e neste momento treinador do Alta de Lisboa, não tem dúvidas de que Mamadou vai aproveitar com sucesso todas as oportunidades que lhe derem.

Autor: Ricardo Chambel