Sobre o segundo... "Acontece que houve alguma desatenção, na dobra de um canto, e um central, adaptado a médio de cobertura, acabou por fazer um belíssimo golo", analisou Manuel Machado, passando, de imediato para o momento seguinte. Que, afinal, também não foi um, mas dois.



"O segundo tempo tem uma leitura diferente. As lesões do Bracali e do Anderson condicionaram e, se juntarmos um momento de menor eficácia defensiva, ficámos um pouco amarrados. Ao adiantarmo-nos no terreno, houve vários contra-ataques do Marítimo bem elaborados, um deles acabou por resultar em golo. O 3-1 acaba por ser determinante no resultado final", reconheceu o treinador do Arouca, antes de concluir que a sorte também não tem estado esta época do seu lado, nem do dos seus jogadores.



"Eu tive uma época atípica no Nacional, com muitas lesões e problemas, e parece que levei daqui alguma coisa comigo. Quando cheguei ao Arouca, foi o Adilson, o Nuno Coelho, o Velázquez, uma série de jogadores que ficaram logo de fora. Amanhã é outro dia, lá estarei para trabalhar de novo, sem problema nenhum. Vou continuar o meu trabalho de forma honesta", concluiu Manuel Machado.

Manuel Machado dividiu o encontro deste domingo, no Estádio dos Barreiros, em antes e depois dos 40 minutos, sendo que no segundo período o treinador do Arouca distingue ainda a fase que antecedeu as lesões de Bracali e Anderson daquela que se lhe seguiu. Bem, mas vamos por partes..."Tínhamos identificado as melhores ferramentas do Marítimo, feito o trabalho de casa e conseguimos ter algum sucesso até ao momento do 1-1. Baixámos linhas, demos muito a bola ao Marítimo. Ao nível dos cantos, estivemos concentrados e, numa das saídas, conseguimos fazer aquilo que pretendíamos, o golo. Até aos 40 minutos, as coisas correram muito bem", referiu o treinador arouquense sobre o primeiro período do jogo.

