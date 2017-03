O Conselho de Disciplina (CD) decidiu arquivar o processo de inquérito aberto ao Marítimo, na sequência de possíveis comportamentos racistas dos seus adeptos no encontro com o Rio Ave, disputado a 11 de setembro.

Na altura, o delegado da Liga escreveu no relatório que Heldon, jogador do Rio Ave que já representou o Marítimo, "foi alvo de alguns comentários injuriosos por parte de alguns adeptos afetos ao Marítimo (...), como por exemplo, e passo a citar: 'preto do c******'".

Por isso, foi aberto um inquérito disciplinar, tendo sido inquiridas diversas testemunhas - vários dirigentes e funcionários do Marítimo, mas também o diretor-desportivo do Rio Ave e o próprio jogador. Todos, sem exceção, negaram ter ouvido a expressão em causa. Perante estes factos, o CD decidiu arquivar o processo. Caso tivesse sido condenado, o Marítimo teria sido obrigado a jogar entre um e três jogos à porta fechada, a pena prevista para clubes cujos adeptos tenham comportamentos racistas.

Autor: Sérgio Krithinas