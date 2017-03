O vento forte que se fez sentir este sábado no Aeroporto da Madeira condicionou todo o tráfego aéreo e inviabilizou mesmo a chegada da equipa do Paços de Ferreira, que ia jogar domingo na Choupana com o Nacional. Já a comitiva do Marítimo, que visita o Bessa, teve de aguardar pela chegada do avião e, duas horas depois da hora inicialmente prevista, partiu rumo ao Porto. Ou seja, o Boavista-Marítimo está garantido.

Também a formação do Marítimo B vai jogar domingo para o Campeonato de Portugal, neste caso em casa, depois da chegada ao final da tarde do seu adversário, o Gafanha.

Autor: Gonçalo Vasconcelos