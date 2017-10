Se nos Barreiros o Marítimo tem sido uma equipa temível, fora de casa há margem para melhorar.

Esse é o desafio seguinte que se coloca à equipa de Daniel Ramos, atual 4ª classificada da Liga NOS, que procura maior regularidade na condição de visitante.

Continuar a ler

Na sua fortaleza, os números são eloquentes e dizem que o Marítimo ali não perde há mais de um ano para a Liga. E esta época tem sido demolidora: 4 vitórias e um empate (com o Benfica) em 5 jogos, a que se podem ainda somar mais 2 jogos para a Liga Europa (Botev Plovdiv e Dínamo Kiev) e outro para a Taça CTT (Estoril).

Já no continente, o cenário é diferente. Os verde-rubros até contabilizam uma vitória em Portimão (2-1), mas também duas derrotas, em Belém (0-1) e Guimarães (1-2). Na época passada, os madeirenses apenas venceram 3 vezes como visitantes, uma delas ainda no tempo de Paulo César Gusmão (1-0 em Moreira de Cónegos). Depois entrou Daniel Ramos, que ganhou em Setúbal (1-0) – precisamente o adversário da próxima jornada – e no Estoril (1-0). O resto foram 6 empates e 8 derrotas, com um total de apenas 9 golos marcados e 20 sofridos.

A mentalidade e abordagem aos jogos fora já foi um tema ventilado pelo técnico, ciente de que não basta ter solidez defensiva. "Estou à espera de ver uma equipa mais preparada para vencer mais vezes fora", comentou então Daniel Ramos.

No regresso do campeonato, depois da eliminatória da Taça de Portugal, seguem-se três bons testes – V. Setúbal, Feirense e Moreirense – antes das visitas complicadas ao Dragão e a Alvalade.