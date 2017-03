Continuar a ler

O médio brasileiro Adilson é o único que fica de fora dos convocados por lesão.



O Marítimo, sexto classificado, com 37 pontos, e o Arouca, 13.º, com 27, defrontam-se no domingo, a partir das 16H, no Funchal, com arbitragem de Tiago Antunes, da associação de Coimbra.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Bracali e Bolat



- Defesas: Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal, Nelsinho, Velázquez e Vítor Costa



- Médios: André Santos, Crivellaro, Nuno Valente, Artur e Nuno Coelho



O capitão Nuno Coelho regressou à convocatória do Arouca, depois de duas semanas afastado por lesão, e viaja esta sexta feira com a equipa para a Madeira, onde vão defrontar o Marítimo, na 26.ª jornada da Liga NOS.Além do regresso do médio, também o guarda-redes Bolat volta a estar na convocatória, depois de ter ficado de fora na última jornada, por impedimento regulamentar de jogar contra o FC Porto, clube que o emprestou ao Arouca.

Autor: Lusa