A 2 de dezembro do ano passado, o ‘Caldeirão’ ferveu com a vitória do Marítimo sobre o Benfica, em dia de abertura da nova bancada. Os golos foram marcados por Ghazaryan (ainda a recuperar de lesão grave) e Maurício (entretanto transferido para o Japão). Desde o Oriente, o central brasileiro não esconde a emoção ao recordar esse dia. "Foi especial e marcante na minha vida. Queríamos provar que podíamos vencer, e fazer o golo da vitória foi inesquecível!", recorda o defesa, que no ano anterior sofrera o susto da sua vida, ao cair inanimado depois de um choque de cabeças com um adversário. "Só vi esse lance uma vez, no Brasil. Tenho dias para esquecer e outros para relembrar com alegria", frisa.Maurício acompanha sempre os resultados da ex-equipa e está otimista para domingo. "O Benfica vem ‘machucado’ por causa da goleada na Champions e o Marítimo tem tudo para vencer, se jogar com garra", acredita.

Autor: Gonçalo Vasconcelos