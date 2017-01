Poucos minutos depois de ter anunciado o avançado moçambicano Gildo , o Marítimo confirmou igualmente a contratação do defesa central Zainadine, também ele moçambicano, ainda que não tenho divulgado quaisquer pormenores da sua situação contratual.O defesa, de 28 anos, regressa desta forma ao nosso país, depois de uma passagem pelo futebol chinês, onde atuou no Tianjin Teda. Já em Portugal também atuara na Madeira, mas ao serviço do Nacional, entre 2013/14 e 2015/16.

Autor: Fábio Lima