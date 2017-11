Depois das dificuldades sentidas na eliminatória anterior com o União Torcatense, Daniel Ramos encara com todos os cuidados a visita à AD Oliveirense. A palavra de ordem é não facilitar. "Estamos alertados para a valia da AD Oliveirense como equipa e por aquilo que tem demonstrado no Campeonato de Portugal. E fizemos aquilo que tínhamos de fazer nestas duas semanas de paragem. Não podia haver relaxamentos e o grupo respondeu bem. Acho que, comparativamente à outra paragem, esta foi mais benéfica. A equipa esteve mais focada, tendo presente o exemplo e as dificuldades que sentimos com o Torcatense", assinala o técnico do Marítimo.

E Daniel Ramos, de 46 anos, insiste nos alertas. "Por vezes, os avisos feitos por nós não chegam. É preciso sentir na pele e na prática. E não foi por acaso que algumas equipas da 1ª Liga já foram eliminadas. Não queremos que aconteça connosco. Estamos avisados e sabemos que não podemos facilitar, mas respeitar o adversário, que joga perante o seu público e com uma crença natural de quem está a tentar surpreender. Não há vitórias antecipadas", frisa.

Daniel Ramos leva uma equipa próxima do habitual e vai dar oportunidade a quem a justifica. "Não é porque me apetece. Tem a ver com a conquista de um espaço e há jogadores que estão a merecer minutos", destaca. Refira-se que Luís Martins é a grande novidade nos convocados, dois meses e meio depois de se lesionar. Amir volta à baliza e Ibson e Everton também podem entrar no onze.

Autor: Gonçalo Vasconcelos