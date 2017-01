O lateral-direito do Marítimo, Patrick Vieira, deverá estar em condições de jogar na próxima jornada, em Guimarães. O brasileiro sofreu um traumatismo no tornozelo direito contra o Sporting e teve de ser substituído aos 66 minutos, realizando somente tratamento no arranque desta semana de trabalho. Terça-feira, dia em que a equipa treina duas vezes no Estádio de Machico, deverá continuar no departamento médico, mas não estará em causa a sua operacionalidade para sábado.

De baixa continuam Gottardi, Fábio China e Coronas. O primeiro foi operado e não joga mais esta época, ao passo que os dois laterais já fazem trabalho de campo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos