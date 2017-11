Paulo Ribeiro volta a encontrar uma equipa da 1ª Liga para abrir o livro e recordar os primeiros anos como guarda-redes . Depois de ter feito a formação no V. Setúbal e aí ter começado a carreira sénior, representou o FC Porto e conquistou uma Taça de Portugal em cada um dos clubes. Em 2004/05 fez três partidas na caminhada dos sadinos rumo ao Jamor, enquanto a 26 de outubro de 2005 foi titular pelos dragões frente ao Marco na 4ª eliminatória.

"O míster Co Adriaanse deu-me essa oportunidade e foi espetacular! Jogar numa equipa grande, nem que seja num particular, é sempre uma experiência que marca para a vida", recorda o jogador, agora com 33 anos, para lançar o embate com o "superfavorito Marítimo".

