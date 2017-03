Com o sexto lugar consolidado – Manuel Cajuda conseguiu o acesso europeu no mesmo lugar em 2003/04 – Daniel Ramos vai aproveitar a pausa do campeonato para recuperar Erdem Sen e Edgar Costa. Ambos estão a contas com lesões musculares e mostram já progressos significativos, sobretudo o turco, que recomeçou a correr. É praticamente seguro que estará em condições de jogar em Braga, depois de ter falhado as últimas duas jornadas.Esta semana vão estar ausentes os três internacionais que estão a representar as respetivas seleções: Zainadine (Moçambique), Ghazaryan (Arménia) e Keita (Guiné Conacri).Com a meta dos 40 pontos atingida, Daniel Ramos apontou já para os 50 e prometeu pagar o marisco ao plantel. A melhor marca de sempre do clube são os 56 pontos de 1997/98 e 2001/02, mas só a primeira deu qualificação europeia.

Autor: Gonçalo Vasconcelos