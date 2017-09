O Marítimo ‘não engoliu’ a expulsão de Zainadine em Guimarães, devido a uma troca de palavras com Jubal. Além de perder o patrão da defesa para o resto do jogo, deixa de contar com o influente moçambicano diante do Benfica. Carlos Pereira promete enviar uma exposição ao Conselho de Disciplina da FPF e pedir a gravação do vídeo-árbitro (VAR) – que estava em contacto com o juiz Fábio Veríssimo – para tirar tudo a limpo. "Nunca tinha visto uma expulsão como esta. Foi de tal forma injusta que nem merece o benefício da dúvida, face àquilo que foi ouvido no seio do nosso plantel e ao que foi falado com as pessoas do Vitória. Por isso, acho que temos de analisar o histórico deste árbitro e não pensar só naquela expulsão", assinalou o dirigente.Carlos Pereira lançou depois um desafio: "Solicitava ao VAR que disponibilizasse o som da conversa entre os atletas. Assim, tirávamos as dúvidas e, ou os clubes puniam os atletas ou a própria Comissão de Arbitragem punia o árbitro. Eu vi apenas uma pequena discussão entre ambos. Ou seja, a não ser verdade, não merecem castigo", considerou, observando depois: "Não quero acicatar ainda mais os ânimos, que andam exaltados, em função dos emails e outras coisas. Agora já não há emails, mas pode haver outras formas de fazê-lo... Para evitar isso tudo, gostaria de ouvir a tal gravação."O presidente dos madeirenses deixa claro: "Vamos ganhar na mesma ao Benfica, com ou sem ele. Isto até serve de incentivo aos atletas e o ‘caldeirão’ não se deixa intimidar. Espero é que o árbitro seja bem escolhido", finalizou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos