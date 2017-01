Continuar a ler

"Três derrotas também podem dar origem a três vitórias. Há sempre pressão para ganhar, mas é verdade que temos mais necessidade de pontuar. A pressão existe sempre, talvez agora um pouco mais com as três derrotas seguidas", disse o treinador, de 34 anos.Sublinhando a importância do tempo para transmitir "mais conceitos" aos seus jogadores, Pedro Carmona confessou que "o ideal seria uma pré-temporada com mês e meio de duração" para colocar a equipa mais próxima das suas ideias."Foram duas semanas muito boas, mas é preciso mais tempo. Só tínhamos tido cinco dias de treino e dois jogos muito difíceis com Benfica e Chaves. Agora vejo a equipa melhor e mais preparada para enfrentar o Marítimo", explicou.Sobre o adversário deste sábado, que ocupa um tranquilo oitavo lugar na classificação e soma 20 pontos, o técnico espanhol enalteceu a qualidade e a experiência do conjunto madeirense."Temos de ter muito cuidado em todos os sentidos. O Marítimo ganhou quase todos os últimos jogos. Começou mal a liga, mas está muito forte e é uma equipa difícil, com experiência", afiançou.As chegadas dos reforços Allano e Carlinhos durante esta semana aumentaram já o leque de opções de Pedro Carmona, mas o treinador assumiu que só agora irá conhecer as suas potencialidades mais de perto."Só os vi em vídeo, preciso de os ver treinar, de os conhecer como pessoas e de ver como respondem. Sei que têm qualidade, são bons jogadores e, se tudo correr bem, vão melhorar a equipa. Vamos ver como se integram", referiu, reconhecendo também que será ainda contratado um lateral para suprir a ausência prolongada de Lucas Farias por lesão.À margem da atualidade estorilista, Pedro Carmona comentou igualmente a polémica em torno da arbitragem portuguesa, tentando relativizar o clima de tensão existente."Há sempre polémica com os árbitros. Se não existisse, penso que faria falta ao futebol. Isso, por vezes, alimenta o futebol. Sabemos que os árbitros têm uma tarefa muito difícil e todos erram. Mas não gosto muito de falar sobre os árbitros", concluiu.O Estoril-Praia defronta este sábado, às 16:00, o Marítimo, num jogo agendado para o Estádio António Coimbra da Mota e que vai ser dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.