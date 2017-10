Continuar a ler

No regresso do campeonato, Pinho espera que a equipa consiga render tanto fora de casa como nos Barreiros. "Estamos a trabalhar para apresentar o mesmo nível de jogo que mostrámos perante os nossos adeptos. E vamos tentar mudar esse registo já diante do V. Setúbal", assegura.



Entretanto, Ghazaryan anunciou nas redes sociais que está a recuperar da lesão no joelho direito. O arménio foi observado na Alemanha e vai fazer um novo exame em finais de novembro.

"Em praticamente dois meses de competição no Marítimo, já tenho mais minutos que tive em dois anos no Sp. Braga." Palavra de Rodrigo Pinho, que está a ser um dos protagonistas da boa época dos insulares, com 4 golos em todas as provas, dois deles na 1ª Liga. "Só jogando com regularidade posso mostrar o meu trabalho", observa o avançado, de 26 anos.De resto, o brasileiro considera que o 4º lugar na Liga deve-se em muito à filosofia de Daniel Ramos. "O método de trabalho do míster permite que cada um saiba bem aquilo que tem de fazer em campo. Além disso, o grupo é muito fechado e unido e isso permite que as qualidades de cada jogador sobressaiam", refere.

Autor: Gonçalo Vasconcelos