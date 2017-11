O plantel do Marítimo reuniu esta terça-feira ao almoço, numa unidade hoteleira do Funchal que é pertença do presidente Carlos Pereira. Oportunidade para um convívio "quase de Natal", conforme sublinhou o dirigente, face ao calendário que a equipa terá durante o mês de dezembro, entre Liga, Taça de Portugal e Taça CTT. Carlos Pereira destacou a importância destas reuniões "em família", quer nos bons quer nos maus momentos.

Entretanto, o jogo da Taça de Portugal com o Cova da Piedade, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, foi antecipado para o próximo dia 6 de dezembro, às 16 horas, nos Barreiros.

Autor: Gonçalo Vasconcelos