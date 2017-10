Continuar a ler

Lista de convocados



Guarda-redes: Amir e Broetto;



Defesas: Bebeto, Cristiano Gomes, Dráusio, Diney e Fábio China;



Médios: Éber Bessa, Jean Cléber, Fábio Pacheco, Erdem Sen e Fabrício;



Daniel Ramos promoveu quatro novidades na convocatória do Marítimo, tendo em vista o jogo da Taça de Portugal com o União Torcatense, a realizar sábado no Estádio do Arnado. Entraram Rafael Broetto, Erdem Sen, Fabrício e Gildo, saíndo por opção Charles, Gamboa, Piqueti e Edgar Costa, e por lesão Pablo Santos.Além de Pablo, continuam no departamento médico Coronas, Luís Martins e Ghazaryan. Já Zainadine cumpre o seu segundo jogo de castigo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos