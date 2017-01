O Marítimo garantiu a contratação de Rafael Broetto, guarda-redes brasileiro de 26 anos, que assinou um contrato válido para as próximas três épocas e meia.O guardião, que atuava nos lituanos do Stumbras, equipa orientada pelo português Manuel Barreto, mede 1,95 m e já tinha passado por Portugal, numa rápida estadia no Santa Clara, em 2011.Nas primeiras palavras como verde-rubro, Broetto prometeu "trabalhar forte para ajudar" a equipa nos seus objetivos.

Autores: Gonçalo Vasconcelos e Luís Miroto Simões