A primeira reação do grupo de trabalho do Marítimo ao castigo de Dyego Sousa - suspenso definitivamente até julho - partiu do compatriota Raúl Silva. O central lamentou que a equipa perca o seu melhor marcador."Todos ficamos tristes, pois foi um jogador importante e que nos ajudou bastante. É complicado e só quem está na pele dele pode perceber. Mas... bola para a frente. Acredito que ele deve estar a pensar assim também. O mundo não acaba e, daqui a 4 meses, já pode voltar a jogar. Até está indo para um lugar bom", registou Raúl Silva, referindo-se ao facto de Dyego ir representar o Sp. Braga na próxima época.

Autor: Gonçalo Vasconcelos