Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Zainadine, Dráusio, Diney e Fábio China;



Médios: Fábio Pacheco, Filipe Oliveira, Jean Cléber, Erdem Sen e Gamboa;



Avançados: Ibson, Edgar Costa, Lundberg, Everton, Ricardo Valente e Rodrigo Pinho.



Como se previra, Rodrigo Pinho voltou este sábado aos treinos do Marítimo. O goleador brasileiro ainda não está a cem por cento, conforme admite Daniel Ramos, mas foi convocado. A decisão final sobre a sua titularidade será tomada domingo, dia do jogo com o Feirense.Registo ainda para o regresso aos eleitos de Fábio Pacheco, que cumpriu castigo, e para as saídas de Cristiano Gomes, Éber Bessa e Piqueti. Continuam de fora, por lesão, Rafael Broetto, Coronas, Pablo Santos e Ghazaryan.

Autor: Gonçalo Vasconcelos