"É uma boa sensação. Como profissional, foi a primeira vez. Antes, só quando era júnior é que tinha marcado três golos", afirmou, em conferência de imprensa.O Marítimo apenas eliminou a AD Oliveirense no prolongamento e esteve até perto de ser eliminado no tempo regulamentar, valendo o golo do empate de Rodrigo Pinho nos descontos, num lance decisivo que recordou."Após termos sofrido o segundo golo, pairou o sentimento de que seríamos eliminados, mas isso passou rápido e tivemos que lutar de todas as formas para conseguir o empate e levar o jogo para prolongamento. Aos 92 [minutos], eu ia fazer o livre, mas conversei com o Luís [Martins] porque quando sofri a falta, tinha uma cãibra, e disse-lhe para bater o livre que eu ia para a área procurar a recarga. Acabei por ser feliz", contou.Rodrigo Pinho está a fazer a sua melhor época em Portugal, já com oito golos, depois de se ter mudado do Sporting de Braga para os verdes rubros no último verão."Quando vim para cá, queria jogar mais, ter uma sequência de jogos, o que acaba por ganhar confiança e as coisas estão a dar certo", salientou.O próximo objetivo passa por vencer domingo, nos Barreiros, o Estoril, agora orientado pelo ex-técnico do Marítimo Ivo Vieira, e manter a série imbatível caseira no campeonato, que dura há mais de um ano, além de chegar o mais longe possível na Taça de Portugal.