"É o golo do ano!", gritou de imediato o ‘speaker’ do Estádio do Marítimo, logo após Rodrigo Pinho ter surpreendido Cláudio Ramos com um remate colocadíssimo, a cerca de 30 metros da baliza. O avançado brasileiro, de 26 anos, foi decisivo para a vitória dos verde-rubros sobre o Tondela e candidata-se a imitar o colega Edgar Costa, que há dois anos foi distinguido – na votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores – com o prémio de golo do ano.

O madeirense brilhou com uma execução fantástica que valeu o primeiro golo no dérbi com o Nacional, em 2015/16, e Pinho parece seguir a mesma rota, embora o campeonato ainda vá na 10ª jornada.

O brasileiro, que no dia seguinte à proeza partilhou nas redes sociais momentos em família, tem-se afirmado nos Barreiros, onde já marcou três golos na Liga, além de um na Taça CTT e outro na Liga Europa. Entretanto, a equipa volta hoje ao trabalho, altura em que Erdem Sen (saiu com queixas no sábado) vai ser reavaliado. Fábio Pacheco regressa de castigo. A outro nível, Carlos Pereira toma amanhã posse para mais um mandato, nos Barreiros.

Rodrigo Pinho fez saltar os adeptos do Marítimo com esta 'bomba'

Autor: Gonçalo Vasconcelos