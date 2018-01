O avançado Rodrigo Pinho vive o melhor momento da sua carreira em Portugal. Chegado este ano ao Marítimo, o goleador soma dez golos, apontados nas diversas competições. Inicialmente, a sua titularidade até nem seria garantida, mas com o decorrer da época foi conquistando esse estatuto e também a simpatia dos adeptos do clube. O futebolista falou da aventura portuguesa ao site brasileiro Futebol Interior. "A temporada tem sido muito positiva e claro que os golos estão a surgir. Estou muito feliz por ajudar a minha equipa e vamos continuar a perseguir a conquista de um lugar que garanta o acesso à Liga Europa", disse o ‘artilheiro’.Formado nas camadas jovens do Bangu, chegou a Portugal em 2015/16, depois de uma passagem pelo Madureira do Rio de Janeiro. No nosso país vestiu as cores do Sp. Braga (equipa B) e já passou pelo rival Nacional, onde não foi feliz. Agora, não tem dúvidas: está no seu melhor momento. "Este é, de certeza, o melhor momento que atravesso em Portugal. Fora de campo após o nascimento do meu filho e a adaptação da minha família ao país. Dentro de campo, tudo isso tem influenciado positivamente", revelou, mostrando-se otimista: "Espero manter esse ritmo até ao final da temporada e continuar a ajudar os meus companheiros de equipa."

Autor: João Manuel Fernandes