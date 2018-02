Rúben Ferreira apontou a mira ao vídeo-árbitro, ao deixar duras críticas ao uso da tecnologia em Portugal. "O vídeo-árbitro só interessa aos três grandes. Viu-se no jogo do Estoril com o FC Porto. Se fosse ao contrário tinham anulado o golo, que foi obtido em fora de jogo. O VAR só veio prejudicar o futebol português", afirmou o lateral-esquerdo, em declarações à TSF Madeira.

Com duelo marcado com o V. Guimarães já amanhã, Rúben Ferreira espera dificuldades para travar Heldon, um velho conhecido seu. "É difícil de marcar e hoje é um jogador mais evoluído. Mas não é nenhum bicho papão. Vou fazer tudo para pará-lo", atirou o esquerdino, que regressou à Madeira neste mercado de inverno: "Era impossível um dia não voltar à casa que me lançou para o futebol. Estar aqui é sempre um orgulho."

Autor: João Manuel Fernandes