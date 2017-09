Os acionistas do Marítimo SAD aprovaram, por unanimidade e aclamação, as contas referentes à época de 2016/17, com um lucro de 1 milhão e 680 mil euros. Esteve representado 96 por cento do capital social, que aprovou ainda um voto de louvor ao presidente Carlos Pereira e restante administração e profissionais da SAD.

De acordo com Luís Miguel de Sousa, presidente da Assembleia Geral, o Marítimo soube equilibrar as despesas com as receitas, mesmo sem vendas. "Maurício, Raúl Silva e Fransérgio só entram nas contas de 2017/18", notou o dirigente, realçando ainda que a SAD pagou nesta época desportiva 5 milhões e 550 mil euros de IRC, IRS, IVA e Segurança Social. "Tendo um contrato-programa com a Região Autónoma da Madeira de 1 milhão e 500 mil euros, isto mostra que o Marítimo considerou gerar atividade económica que permitiu à região não só recuperar o apoio dado ao Marítimo SAD, como obter cerca de 4 milhões de euros em resultados fiscais", disse.

Autor: Gonçalo Vasconcelos