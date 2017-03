Continuar a ler



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine, Deyvison, Fábio China e Luís Martins;



Médios: Éber Bessa, Jean Cléber, Ghazaryan, Alex Soares e Fransérgio;



Avançados: Xavier, Brito, Djoussé, Seidi e Keita. Charles e Amir;Patrick, Maurício, Raúl Silva, Zainadine, Deyvison, Fábio China e Luís Martins;Éber Bessa, Jean Cléber, Ghazaryan, Alex Soares e Fransérgio;Xavier, Brito, Djoussé, Seidi e Keita.

O avançado guineense Adul Seidi é a única novidade na convocatória do Marítimo, para o jogo de domingo com o Arouca (16 horas). Daniel Ramos, que convocou 19 jogadores, não pode ainda contar com os lesionados Erdem Sen, Edgar Costa, Coronas e Gottardi.Igualmente indisponível está Dyego Sousa, suspenso até final da temporada.

Autor: Gonçalo Vasconcelos