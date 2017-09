Continuar a ler

De baixa por lesão continuam Coronas, Luís Martins, Erdem Sen e Ghazaryan.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Cristiano Gomes, Pablo Santos, Zainadine, Diney e Fábio China;



Médios: Éber Bessa, Jean Cléber, Filipe Oliveira, Fábio Pacheco e Gamboa;



Avançados: Edgar Costa, Ricardo Valente, Piqueti, Everton e Rodrigo Pinho



Depois de promover a habitual rotatividade na Taça CTT, Daniel Ramos faz regressar vários habituais titulares para o jogo de domingo, em Guimarães.O técnico do Marítimo voltou a chamar Charles, Zainadine, Fábio China, Fábio Pacheco e Edgar Costa, além do avançado Everton, este refeito de lesão. Relativamente ao jogo com o Sporting, foram preteridos Rafael Broetto, Dráusio, Gildo, Fabrício, Ibson e Lundberg.

Autor: Gonçalo Vasconcelos