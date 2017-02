Além de serem os baluartes da terceira melhor defesa da Liga (apenas 17 golos sofridos), os centrais do Marítimo são igualmente determinantes na área contrária. Sete dos 19 golos da equipa pertencem a Maurício e Raúl Silva, exímios a aproveitar as situações de bola parada, que são imagem de marca do conjunto de Daniel Ramos. Maurício, de 25 anos, fez três golos (um com o Benfica e dois com o Feirense) e Raúl, de 27 anos, já apontou quatro (Estoril, Paços de Ferreira, Sporting e Tondela). Raúl Silva já é mesmo o segundo goleador da equipa, com apenas menos um golo do que o avançado Dyego Sousa.

Entretanto, a equipa verde-rubra começa esta manhã a preparar a receção ao V. Setúbal. Zainadine deve recuperar do traumatismo no joelho esquerdo e Fransérgio volta de castigo, sendo bem provável que regresse também à titularidade.

Autor: Gonçalo Vasconcelos